محافظ البنك المركزي السعودي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي يوم السبت إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4 بالمئة في 2019. لكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2 بالمئة بفعل انخفاض إنتاج النفط.