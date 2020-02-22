شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى السعودى يتوقع زيادة النمو الاقتصادى للمملكة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى "البنك المركزى" أحمد الخليفى، اليوم السبت، إن النمو الاقتصادى للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطى، وأضاف خلال مؤتمر اقتصادى فى الرياض أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، الذى بدأ فى الصين وانتشر فى أنحاء العالم، على نحو كامل.
وأعلن صندوق النقد الدولى، فى يناير، أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4 بالمئة فى 2019. لكن توقعات النمو الاقتصادى للمملكة فى 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2 بالمئة بفعل انخفاض إنتاج النفط.
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