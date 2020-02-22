شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 8.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 66.9%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.9%.

وحلت شركة فاروس ، لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 443.3 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 3.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 433.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.5%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 229.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 1.8%.

وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 182.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 1.5%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 156.5 مليون جنيه بنسبة 1.3%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة 142.1 مليون جنيه بنسبة 1.1%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 133.1 مليون جنيه، و 130.1 مليون جنيه جنيه، بنسبة 1.1%، 1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.