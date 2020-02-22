شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجعٍ وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية نتيجة تصاعد القلق من فيروس كورونا وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" بنحو 118 حالة في يوم واحد ليصل الإجمالي إلى 2250 حالة بينما أصيب أكثر من 76 ألفاً.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.9% مغلقا عند 53.38 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنحو 2%، وسجل أعلى سعر عند 53.8 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.

Advertisements



وتراجع "برنت" بنسبة 1.4% وأغلق عند 58.50 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 227 نقطة) إلى 28992 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ اعلى مستوى عند 29146 نقطة وأقل مستوى عند 28892 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.85 (ما يعادل 174 نقطة) إلى 9576 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 9715 نقطة وأقل مستوى عند 9542 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 3337 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 3360 نقطة وأقل مستوى عند 3328 نقطة.