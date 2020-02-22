شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تواصل التراجع نتيجة القلق بشأن الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة في ظل عدم اليقين بشأن الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية رغم خطوات بكين لمحاولة الالتزام بالاتفاق التجاري المرحلي بين البلدين.



ومع ذلك، ألمح محللون إلى إمكانية تأثير انتشار فيروس "كورونا" على التزام بكين بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بسبب استتمرار تفشي الفيروس.



وتعرضت أسعار الصويا للضغوط أيضا بسبب التوقعات بحصاد قوي من جانب البرازيل الأمر الذي يعني زيادة المعروض في الأسواق العالمية ومنافسة الصادرات الأمريكية.

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وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" بنحو 118 حالة في يوم واحد إلى 2250 شخصا، بينما زاد عدد الإصابات إلى ما يقرب من 76 ألفاً.



وطالبت منظمة الصحة العالمية حكومات الدول بضرورة التكاتف والإسراع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا قبل خروجه عن السيطرة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 8.87 دولار للبوشل، وسجل اعلى سعر عند 9.01 دولار وأقل سعر عند 8.87 دولار.