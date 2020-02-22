شكرا لقرائتكم خبر عن 28 % ارتفاع معدل أسعار البتروكيماويات خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار البروبان والبيوتان خلال شهر يناير بمعدلات بلغت 28.4 % و29.7 % على التوالي إلى 565 و590 دولاراً للطن، كما قامت أرامكو بخفض أسعار البروبان والبيوتان في فبراير إلى 505 و545 دولاراً للطن على التوالي.

وذكر تقرير «الجزيرة كابيتال» حول مؤشرات أسواق النفط والمواد البتروكيماوية أن سعر النافثا انخفض، بينما استمر ارتفاع أسعار البروبان والبيوتان، فقد انخفضت أسعار النافثا بنسبة 10.2 % إلى 530 دولارا للطن. فيما توقع الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» أن يضيف قطاع البتروكيماويات السعودي أكثر من 30 مليون طن سنويا؛ ليصل الإنتاج إلى 126 مليون طن بحلول عام 2020، محققاً ارتفاعاً قدره 94.6 مليون طن عن عام 2014. وأضاف: إن هناك ارتباطاً مباشراً بين أسعار البترول وأسعار البتروكيماويات، حيث إن أسعار البترول لا تزال بحدود 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يؤثر على أسعار مشتقات النفط، التي تُعتبر مدخلات لإنتاج البتروكيماويات.

ويرى السعدون أن المستقبل واعد رغم التحديات، التي هي جزء من طبيعة الصناعة، والقيادة الرشيدة حاليا تتبنى أن تصبح المملكة مركزًا رياديًا للإنتاج العالمي في البتروكيماويات، رغم تحديات نقص البنية التحتية، إلا أنها تعمل الآن على تطوير التقنيات ودعم الخبرات الفنية والبشرية، فضلًا عن التعاون بين «سابك» وأرامكو لدعم صناعة البتروكيماويات وفقًا لتوجه صندوق الاستثمارات العامة.