«هواوي»: تطوير أمريكا لشبكات الجيل الخامس يمثل تحدياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بول سكانلان كبير مسؤولي التكنولوجيا في أعمال شبكات شركة «هواوي» الصينية: إن خطط الولايات المتحدة لإنشاء منافس للشركة في مجال شبكات اتصالات الجيل الخامس «5 G»، يمثل تحدياً كبيراً أمامها، وسط دعوات متزايدة من المشرعين الأمريكيين لإيجاد بدائل لشبكات الجيل المقبل.

وكانت واشنطن قد أكدت سابقاً أن شركة «هواوي» وشبكاتها تمثل تهديداً للأمن القومي، بعد أن أشارت تقارير إلى أن الصين تستخدم معدات الشركة وأدواتها للتجسس، وقد نفت «هواوي» مراراً هذا الادعاء.

وأوضح سكانلان، خلال لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» أن تطوير المعايير التقنية لشبكات الجيل الخامس استغرق من الشركة نحو 10 سنوات، مشيراً إلى أن تطوير الولايات المتحدة لمثل هذه الشبكات سيستغرق وقتاً طويلاً، وقد لا تكون مستعدة لذلك في الوقت الحالي. (وكالات)