شكرا لقرائتكم خبر عن «جيلي» تطلق خدمة الشراء عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة صناعات السيارات الصينية «جيلي» خدمة للعملاء لشراء السيارات عبر الإنترنت وتسليمها مباشرة إلى منازلهم، في محاولة لزيادة المبيعات، حيث إن تفشي فيروس «كورونا» يدفع المشترين إلى الابتعاد عن صالات العرض. وأوضحت الشركة في بيان أن بإمكان المستهلكين الآن طلب سياراتهم وتعديلها عبر موقع «جيلي»، كما بإمكان المشترين تجربة السيارة قبل شرائها، حيث سترتب الشركة موعداً لإيصال السيارة إلى منازلهم بالتنسيق مع وكلائها المحليين.
وقال فيكتور يانج، كبير المسؤولين في «جيلي» إن الترويج لمبيعاتها عبر الإنترنت سيتيح لها الوصول مباشرة إلى العملاء من خلال المبيعات والتسويق. (رويترز)
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