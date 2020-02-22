«كورونا» يحسم 0.1 نقطة من نمو اقتصاد فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: إن وباء فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي بواقع 0.1 نقطة في النمو الاقتصادي للبلاد، وإنه يسلط الضوء على ضرورة أن تقلص فرنسا اعتمادها على الصين، على الأخص في قطاعي السيارات والأدوية.

وأكد لو مير في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن فيروس كورونا سيحسم 0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الفرنسي، واصفاً التقدير بأنه «واقعي» في هذه المرحلة. (رويترز)