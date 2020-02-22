شكرا لقرائتكم خبر عن «التكنولوجيا» تقود تراجع «وول ستريت» لليوم الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن حدا ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وغيرها بالمستثمرين للتوجه نحو الأصول الأكثر أماناً، حيث تأتي خسائر الأسواق مع هروب المستثمرين من الأصول الخطرة على خلفية تزايد عدد الوفيات إثر فيروس كورونا، إضافة إلى استمرار انتشار حالات الإصابة وإن كان بوتيرة تقل عن ألفي شخص. وفي السياق نفسه، فإن عدد الحالات المصابة بالكورونا يتزايد خارج الصين وتحديداً في كوريا الجنوبية، حيث ارتفع العدد بنحو 52 شخصاً جديداً أمس فقط.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، إذ دفعتها أسهم شركات التكنولوجيا للانخفاض لليوم الثاني على التوالي، وفي ظل ذلك انخفض مؤشر «داو جونز» بنحو 0.87% أو ما يعادل 250 نقطة، كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.89%، وشهد المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي «ناسداك» انخفاضاً بنحو 1.22%.

في القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% ويتجه لتكبد خسارة طفيفة في الأسبوع، حيث تعرض المؤشر لضغوط على مدى الأسبوع الفائت جراء مجموعة من الأرباح الضعيفة على الأخص في قطاعي التأمين والبنوك، وكانت المؤشرات الفرعية المرتبطة بالسلع الأولية مثل أسهم الموارد الأساسية والنفط والغاز من بين قائمة القطاعات الأسوأ أداء في التعاملات المبكرة.

كما هبط مؤشر «فوتسي» البريطاني بأكثر من 0.5% مسجلاً 7396.6 نقطة، وشهد المؤشر الألماني «داكس» تراجعاً بنسبة تزيد عن 0.5% ليستهل التعاملات عند مستوى 13588.5 نقطة، وسجل المؤشر الفرنسي «كاك» هبوطاً بنحو 0.7% إلى 6020.2 نقطة.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، أمس الجمعة، إذ تفوق تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين ودول آسيوية أخرى على الدعم من تراجع الين، في الوقت الذي يغلق فيه العديد من المستثمرين مراكزهم قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

كما باع المستثمرون الأسهم التي تبدو أنها معرضة لخطر انتشار الفيروس أكثر، مثل خدمات النقل، واشتروا بدلا من ذلك أسهم شركات تقديم خدمات الإنترنت. وهبط المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.39% إلى 23386.74 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.03% إلى 1674 نقطة.

وفي الأسبوع، انخفض المؤشر نيكاي 1.27% وتراجع توبكس 1.7%.

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يأتي ذلك مقارنة مع هبوط بنسبة 0.2% في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي وتراجع بنسبة 0.1% في مؤشر فاينانشال تايمز يورو فيرست، أمس الخميس.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن التفشي تسبب بالفعل في اضطراب النمو الاقتصادي في الصين وأن انتشاره إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا «هشا للغاية» في الاقتصاد العالمي في 2020.

وأغلقت أسهم شركات التجزئة منخفضة 3.9% بينما انخفضت أسهم شركات الطيران 3.8% وتراجعت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية 3.4%.

ونزل سهم سانريو 3.3% لأدنى مستوى في 21 شهراً بعد أن قالت الشركة المصنعة لمنتجات (هالو كيتي) إنها ستغلق متنزهات تابعة لها.

وخسر سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني 2.5% ليسجل هبوطاً أسبوعياً بنسبة 7.3%.

على الجانب الآخر، ربحت شركات الإنترنت بفعل توقعات بأن الوباء سيحفز الناس على قضاء المزيد من الوقت في المنازل وعلى الإنترنت.

وارتفع سهم زد هولدينجز 4.5% بينما ربح سهم راكوتين أيضا 4.1%.

وأسهم ضعف الين في ارتفاع أسهم المصدرين مثل شركات صناعة السيارات، مع تقدم سهم تويوتا موتورز 1.1%. وأضاف مؤشر شركات صناعة معدات النقل 0.5%، وستكون السوق مغلقة يوم الاثنين مع استعداد اليابان للاحتفال بذكرى مولد الإمبراطور الجديد. (وكالات)