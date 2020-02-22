1.4 % ارتفاع التضخم خلال يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة، إن التضخم بمنطقة اليورو زاد بمعدل سنوي 1.4% في يناير كانون الثاني، ليسجل ارتفاعاً مقارنة مع الشهر السابق مع صعود أسعار الطاقة، مؤكداً تقديراته الصادرة في وقت سابق.

كما أكد يوروستات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، تباطأ في ديسمبر كانون الأول. ومن شأن ذلك تعقيد خطط البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدفه بالوصول إلى تضخم قرب 2% على المدى المتوسط.

وارتفعت الأسعار في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة 1.4% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، لتسجل تسارعاً للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق. وفي ديسمبر كانون الأول، بلغ التضخم الكلي 1.3%.

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وأبقى مكتب الإحصاءات على تقديره لمعيار أضيق نطاقاً للتضخم دون تغيير عند 1.1%، ويستبعد المعيار أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، مؤكداً أن المؤشر تباطأ من معدل بلغ 1.3% في ديسمبر كانون الأول.

وقال يوروستات إنه على أساس شهري، سجلت منطقة اليورو انكماشاً في الأسعار بنسبة 1%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قراءة التضخم الكلي بسبب صعود كبير في أسعار الطاقة، التي ارتفعت 1.9% من 0.2% في ديسمبر كانون الأول. بوتيرة تفوق المتوقع.