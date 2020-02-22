سيدة أعمال رائـدة بالتجـارة الإلكترونيـة أغنـى امـرأة فـي روسيـا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدّرت تاتيانا باكالشوك قائمة أغنى نساء روسيا، وهي سيدة أعمال عصامية تنشط في التجارة الحرّة عبر الإنترنت، لتطيح تاليا المتصدرة الدائمة لهذا التصنيف، وهي أرملة رئيس بلدية موسكو السابق يوري لوجكوف المشتبه به في قضايا فساد.

ووفقاً للنسخة الروسية من مجلة «فوربس» الصادرة الخميس، بلغت ثروة تاتيانا باكالشوك (44 عاماً) نحو 1,4 مليار دولار، متفوقة على إيلينا باتورينا (56 عاماً) التي تبلغ ثروتها نحو 1,2 مليار.

وتعدّ قصّة نجاح باكالشوك مثيرة ضمن المشهد الاقتصادي الروسي، إذ جمع كثيرون ثرواتهم بطرق مشكوك بقانونيتها بعد انهيار الاقتصاد السوفييتي، كما نمّوها بالاعتماد في أحيان كثيرة على الاتجار بالمواد الأولية بأساليب فاسدة.

في العام 2004، كانت باكالشوك لم تبلغ عامها الثلاثين عندما أسّست «وايلدبيريز» خلال إجازة الأمومة التي اختبرت خلالها صعوبة التسوّق مع وجود طفل جديد.

وقد أصبح الموقع الإلكتروني مذّاك الرقم واحد في التجارة الإلكترونية في روسيا وبلدان الاتحاد السوفييتي السابق. وفي العام 2019، سجّلت المجموعة نمواً بنسبة 88% في حجم أعمالها، التي بلغت 223,5 مليار روبل (3,5 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي). (أ.ف.ب)