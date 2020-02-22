«العربية للسيارات» تتعاون مع «الإمارات دبي الوطني» لتقديم عروض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت «العربية للسيارات»، عن التوصل إلى تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم عروض لعملائه، بدأت أمس وتنتهي اليوم السبت، لتوفير وقت مثالي لجميع الراغبين في شراء إنفينيتي جديدة.

وسيكون بمقدور عملاء بنك الإمارات دبي الوطني الاستفادة من المزايا الاستثنائية التي يتيحها العرض لهم، بما في ذلك الدعم عند استبدال سياراتهم، وحصولهم على سعر أفضل يزيد حتى 15 ألف درهم على قيمتها السوقية، إضافة إلى التأمين والخدمة بالمجان لمدة عامين، والضمان الممتد لخمس سنوات عند شرائهم أي سيارة تحمل علامة إنفينيتي.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الاستفادة من هذا العرض من خلال أي مركز لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.