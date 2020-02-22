الصين تحذر من تضرر التجارة بشدة في يناير وفبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة الصينية أمس الجمعة إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلباً بفعل انتشار فيروس كورونا الذي أحدث اضطراباً شديداً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحفي إن الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بحلول نهاية فبراير/‏ شباط، لكنهم أضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحاً في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في فبراير/‏ شباط ومارس/‏ آذار.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية الصينية إنها ستبدأ إعفاء 65 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية طُبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة وذلك لمدة عام اعتباراً من 28 فبراير/‏ شباط.

وتشمل السلع المُعفاة من الرسوم الإضافية مكونات طائرات ومعدات طبية وفقاً لوثائق منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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وفي واشنطن، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية الخميس إن الحكومة الأمريكية تتوقع أن تفي الصين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأمريكية بموجب الاتفاق التجاري، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وقال المسؤول إنه ما زال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة لتأثير الفيروس في الاقتصاد العالمي.

ورداً على سؤال عما إذا كان التفشي سيتطلب إجراء تغييرات على اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الصين، قال المسؤول «في هذه المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ المرحلة 1... ما زلنا نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم، لكن على مدار فترة من الوقت».

(وكالات)