11 % نمو دخل السلع الأولية في أكبر بنوك الاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كواليشن للاستشارات، أمس الجمعة، إن الإيرادات المرتبطة بالسلع الأولية في أكبر 12 بنكاً استثمارياً في العالم، زادت 11% في العام الماضي بفضل عمليات مجزية لتداول النفط والمعادن.

وتواصل إيرادات السلع الأولية في الاثني عشر بنكاً انتعاشها منذ 2018، حين قفزت 45% من أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات المسجل في 2017. وجاءت الزيادة من الكهرباء والغاز والمعادن الصناعية.

وقالت شركة تحليلات القطاع المالي، إنه في 2019، بلغت الإيرادات من تجارة السلع الأولية وبيع المشتقات للمستثمرين وأنشطة أخرى في القطاع، أربعة مليارات دولار.

والبنوك التي ترصدها كواليشن في تقاريرها الفصلية هي بنك أوف أمريكا، وباركليز، و«بي إن بي باريبا»، وسيتي جروب، وكريدي سويس ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورجان» ومورجان ستانلي، وسوسيتيه جنرال و«يو بي إس». (رويترز)