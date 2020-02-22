اقتراض قياسي بالإسترليني للأسواق الناشئـة في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الجنيه الإسترليني اهتماماً متزايداً من المقترضين في الأسواق الناشئة، مع هدوء المخاوف السياسية وانتهاء خلاف «بريكست».

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج بناءً على بيانات جمعتها، أمس الجمعة، أن مصدري السندات من الدول النامية جمعوا 1.93 مليار جنيه إسترليني (2.48 مليار دولار) خلال العام الجاري من الديون المقومة بالإسترليني.

وتعتبر هذه السيولة النقدية التي تم جمعها بمثابة أعلى مبيعات للسندات المقومة بالعملة البريطانية على الإطلاق خلال أول 50 يوماً من أيّ عام. كما تعادل الديون المصدرة بالإسترليني 58% من إجمالي القيمة القياسية المصدرة من السندات في عام 2007 بأكمله.

وفي يوم 31 يناير /‏ كانون الثاني، انتهت 4 أعوام تقريباً من عدم اليقين بشأن مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي مع إتمام البريكست واستعادة الاستقرار السياسي.