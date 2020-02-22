شكرا لقرائتكم خبر عن 1.86 مليار يورو أرباح «أليانز» الفصلية بنمو 9.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «أليانز» للخدمات المالية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في صافي أرباحها للربع الرابع من عام 2019، رافعةً بذلك توقعاتها لعام 2020. وبلغت الأرباح الصافية الفصلية للشركة متعددة الجنسيات والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، 1.86 مليار يورو (مليارا دولار)، أي بزيادة قدرها 9.5% على نفس الفترة من العام الماضي، مع بلوغ أرباحها التشغيلية لعام 2019 بأكمله 11.9 مليار يورو.
وقالت الشركة إن الزيادة في الأرباح التشغيلية كانت مدفوعة في المقام الأول بزيادة الأصول الخاضعة لإدارتها في ذراعها الأمريكية «بيمكو» وارتفاع صافي التدفقات المالية الداخلة. ورفعت «أليانز» توقعاتها للأرباح التشغيلية إلى 12 مليار دولار لعام 2020، بزيادة 4.3% على التوقعات السابقة. (وكالات)
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