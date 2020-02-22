انكماش النشاط الاقتصادي الأمريكي لأدنى مستوى في 6 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ ما يزيد على 6 أعوام خلال الشهر الجاري، مع تراجع الإنتاج لأول مرة منذ عام 2013.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، أمس الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يعطي صورة مجمعة عن أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً) انكمش في القراءة الأولية في فبراير/‏شباط الجاري عند 49.6 نقطة، مقابل 53.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة هي الأدنى في 76 شهراً، كما أنها جاءت دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط والبالغ 50 نقطة.

وتشير شركات القطاع الخاص في كافة أنحاء الولايات المتحدة، إلى تراجع في أنشطة الأعمال خلال الشهر الجاري، لكن الانكماش بشكل عام كان مدفوعاً بالتدهور الملحوظ في القطاع الخدمي. وبالنظر إلى الطلبيات الجديدة من جانب شركات القطاع الخاص، فإنها تراجعت لأول مرة منذ بدء رصد السجلات في أكتوبر/‏تشرين الأول 2009.

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وتراجع النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 50.8 نقطة في الشهر الماضي، وهي قراءة أقل من المسجلة في الشهر السابق له والبالغة 51.9 نقطة، لكنها لا تزال تشير إلى توسع في النشاط.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة إلى 51.5 نقطة خلال الشهر الجاري.

وبالنسبة للنشاط الخدمي في الولايات المتحدة، فقد سجل 49.4 نقطة في الشهر المنصرم، وهو أدنى مستوى في 76 شهراً، مقارنة مع 53.4 نقطة في الشهر الماضي.

ويأتي أداء القطاع الخدمي الذي تحول من التوسع إلى الانكماش هذا الشهر، بفعل تراجع الإنتاج لأول مرة منذ أكتوبر 2013.