متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى في شهرين خلال فبراير/‏‏ شباط الجاري، مع انخفاض الطلبيات الجديدة في القطاعين الصناعي والخدمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «ماركت» للأبحاث، أمس الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، تراجع في الشهر الحالي إلى 51.1 نقطة وهو أدنى مستوى في شهرين، مقابل 51.2 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وجاء الأداء السلبي مع تجدد ضعف أوامر الصادرات الجديدة عبر كل من القطاعين الصناعي والخدمي بعد أن كانت مستقرة في بداية العام، في حين أن إجمالي الطلبيات الجديدة ارتفع للشهر الثاني على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا، فقد ارتفع إلى 47.8 نقطة خلال شهر فبراير الجاري بالقراءة الأولية وهو أعلى مستوى في 13 شهراً مقابل 45.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.