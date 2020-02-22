مطـار دبـي .. 1000 حركة طيران في 24 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

أكثر من 1000 حركة هبوط وإقلاع يسجلها مطار دبي في المتوسط كل يوم. وقد حل المطار الدولي في المركز الثاني على قائمة أكبر المطارات على مستوى العالم من حيث السعة المقعدية للرحلات الجوية خلال فبراير/ شباط 2020، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «أوه إيه جي» المتخصصة في تحليل بيانات الطيران.

أشار التقرير إلى أن المطار تفوق على كبرى المطارات العالمية، فيما حل مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في المركز الأول من حيث السعة المقعدية، والذي يعد الأول عالمياً من حيث إجمالي عدد المسافرين، بينما حل مطار طوكيو هانيدا الدولي في المركز الثالث ومطار كابيتال العاصمة الدولي في المركز الرابع ومطار لندن هيثرو في المركز الخامس.

وأظهر التقرير الذي يصنف أكبر مراكز النقل الجوي في العالم أن السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال فبراير 2020، بلغت نحو 4.35 مليون مقعد وذلك بفارق يصل إلى نحو 350 ألف مقعد مع «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» الذي سجل 4.72 مليون مقعد، فيما سجل مطار طوكيو هانيدا الدولي 4.3 مليون مقعد وبكين 4.1 مليون مقعد.



حركات سنوية

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وتسهم «طيران الإمارات» بشكل كبير في السعة المقعدية المتوفرة في مطار دبي الدولي، خاصة أن الناقلة تشغل أسطولاً حديثاً من الطائرات عريضة البدن من 777 وA380، حيث توفر هذه الطائرات الحصة الأكبر من عدد المقاعد للرحلات المغادرة والقادمة من المطار عبر شبكة خطوطها الواسعة التي تغطي 158 وجهة في قارات العالم الست. وقد وصلت حركات الطيران السنوية في مطار دبي الدولي إلى 373.2 ألف حركة، وارتفع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 239 مسافراً، بزيادة 5.8% سنوياً.

يشار إلى أن مطار دبي حافظ على تصدره المطارات العالمية في 2019 من حيث عدد المسافرين الدوليين وذلك للعام السادس على التوالي، حيث وصلت حركة المرور السنوية لعام 2019 إلى 86.4 مليون. ويخدم مطار دبي الدولي نحو 247 وجهة حول العالم حالياً، من خلال أكثر من 70 شركة طيران دولية، ما يجعله بين أكثر مطارات العالم أرتباطاً بالأسواق الدولية في القارات الست.



مسار الهند



أشار التقرير ذاته إلى أن مسار الرحلات بين دولة الإمارات والهند جاء في المركز السادس عالمياً من حيث السعة المقعدية خلال فبراير 2020 وذلك بنحو 1.78 مليون مقعد، بنمو 7.7%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2018، فيما بلغت السعة المقعدية لنفس المسار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 21.84 مليون مقعد، بنمو 7.8%.

وبحسب تقرير سابق، استحوذ مطار دبي الدولي على 5 من أصل أكبر 10 مسارات جوية مع الهند، حيث جاء المسار بين مطار دبي ومومباي، في المركز الأول، كأكبر المسارات الجوية الدولية. وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول كأكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بالهند.

واحتفظت الهند بصدارتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 11.9 مليون مسافر في 2019، وذلك مقارنة مع 12.2 مليون مسافر خلال العام 2018.