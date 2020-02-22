«سي.بي.سي» التايوانية تشتري «زاكوم العلوي» عبر عطاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران تجاريان، أمس الجمعة، إن شركة سي.بي.سي للتكرير التايوانية اشترت شحنة واحدة من خام زاكوم العلوي للتحميل في إبريل بخصم بنحو خمسة سنتات عن الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء شهري فوري جرت ترسيته، أمس الأول الخميس.

ويقول متعاملون إن السوق الفورية في آسيا لخام الشرق الأوسط تتعرض لضغوط هذا الشهر في ظل وفرة الإمدادات، إذ يتأثر الطلب سلباً بفعل تفشي فيروس كورونا، وعمليات صيانة موسمية في المنطقة.

وقبل هذا العطاء، اشترت «فوجي أويل» اليابانية شحنة من خام زاكوم العلوي بخصم يتراوح بين 90 سنتاً إلى دولار للبرميل إلى سعر بيع الخام الرسمي، يوم الأربعاء، بينما اشترت رونجشينج الصينية شحنتين بعلاوة تقل عن عشرة سنتات للبرميل إلى أسعار دبي، يوم الاثنين. (رويترز)