«أراضي دبي» تكرّم الشركات العقارية والعاملين فيها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كرمت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الشركات العقارية والعاملين فيها من الوسطاء، والمقيّمين العقاريين، تقديراً لجهودهم في تشجيع الاستثمار العقاري، والتزامهم بالقوانين والتنظيمات، وشرف المهنة، وهو ما تحث عليه دائرة الأراضي والأملاك بدبي من خلال تنظيم تصنيف الوسطاء بنظام الفئة الذهبية، والخمس نجوم، والذي حقق نتائج إيجابية منذ طرحه.

‎ جاء ذلك خلال حفل أقامته مؤسسة التنظيم العقاري، وحضره سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وجمعة بن حميدان نائب مدير عام الدائرة، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتم من خلاله تكريم 54 وسيطاً ومكتباً عقارياً يمثلون 23 وسيطاً، و31 مكتباً للوساطة العقارية، وتم كذلك تكريم 11 مقيّماً، وشركة عاملة في مجال التقييم.

‎وقام سلطان بطي بن مجرن بتكريم الرعيل الأول من الوسطاء العقاريين، وفائزين عن فئة الوسيط الوطني لأعلى قيمة مبايعات، وهما علي عبدالله أحمد الحاج من مكتب علي الحاج للوساطة العقارية، وعائشة يوسف الحمادي من مكتب الأصالة للوساطة العقارية، إضافة إلى وليد الزرعوني عن فئة تصنيف 3 نجوم. وكرم أيضاً مكتب،إس أند بي ريالتي، عن فئة المكتب العقاري الأكثر مبيعاً في مناطق تملّك المواطنين.



الوسطاء الإماراتيون



وقال ابن مجرن: «‎تمكن الوسطاء الإماراتيون من تحقيق أداء عقاري متميز خلال عام 2019 وتمكنوا من الفوز بالفئة الذهبية، وأثبتوا التزامهم بالقوانين والأنظمة، وسعيهم لتحقيق إنجازات أفضل خلال العام الجاري، والمساهمة في ترسيخ جاذبية السوق العقاري في دبي، وهذا ما نسعى له في الدائرة لتمكين المواطنين من العمل بشكل أكبر في القطاع العقاري في دبي، ونشجعهم على ذلك من خلال مبادرات مثل الوسيط الوطني».

من جهته قال ابن غليطة: «إن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً مهماً للترويج للقطاع العقاري داخل الإمارة، وخارجها، كما أنهم يسهمون في استقطاب المستثمرين عن طريق إبراز السمات المتميزة التي يتمتع بها القطاع العقاري، ونحرص من جهتنا على ضمان حقوق الوسطاء من خلال الضوابط والتشريعات، ولمساعدة الوسطاء على أداء أعمالهم بكفاءة عالية، وشفافية تامة».

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قيمة المبايعات



‎والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمبايعات المسجلة عن طريق الوسطاء العقاريين تجاوزت 14 مليار درهم، واستحق الوسطاء ما يزيد على 301 مليون درهم كعمولات على أنشطتهم. ويعمل في السوق حالياً 41 مكتباً للتقييم العقاري يعمل من خلالها 81 مقيّماً عقارياً أنجزوا 2060 شهادة تقييم. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات الصادرة عن شركات التقييم العقاري أكثر من 7.9 مليار درهم.

وقال علي آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: «يقام حفل التكريم السنوي لتقدير المبدعين من العاملين في السوق العقاري، ما يساهم في تحفيزهم على تطوير آليات العمل لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين».



تصنيف الوسطاء



وأضاف آل علي: «لقد تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تصنيف الوسطاء العقاريين البالغ عددهم 5880 وسيطاً عقارياً، حيث سبق أن تم تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين البالغ عددها 1842 مكتباً، في إطار الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة التنظيم العقاري، بهدف التأسيس لقطاع أعمال عقاري محترف. واشتملت المرحلة الأولى من تصنيف الوسطاء على تصنيف مكاتب الوساطة العقارية حسب الفئات الذهبية، والفضية، والبرونزية، والعامة. وكانت المرحلة الثانية من المشروع تصنيف الوسطاء العقاريين العاملين في مكاتب الوساطة بنظام الخمسة نجوم، بناء على 4 معايير رئيسية و10 معايير فرعية، لمساعدة المستثمرين والمتعاملين على معرفة مستوى تصنيف المكاتب، والتعرّف إلى الوسطاء العاملين في المكتب لاتخاذ القرار المناسب، واختيار أفضل المكاتب والوسطاء للتعامل معهم».

واختتم آل علي حديثه بالقول: «لقد تم تصنيف مكاتب التقييم العقاري حسب الفئات الذهبية، والفضية، والبرونزية، والعامة، ويعتمد التصنيف على أربعة معايير رئيسية، وعشرة معايير فرعية، أما تصنيف المقيّمين العقاريين العاملين في هذه المكاتب فتم وفق فئة الخمسة نجوم بناء على أربعة معايير رئيسية، و9 معايير فرعية».

وتقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري بتكريم الفئات الحاصلة على تصنيف عال، والتي استحقت التقدير على أدائها المتميز كل عام. ويتم تحديث التصنيف سنوياً، ويمكن لجميع المتعاملين والمستثمرين الاطلاع على تصنيف الوسطاء من خلال منصة «دبي ريست».