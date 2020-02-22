شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة استماع في دعوى غصـن ضـد «رينـو» إلـى 17 إبريــل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب محامو كارلوس غصن، أمس الجمعة، تأجيل جلسة استماع في دعوى قضائية يسعى من خلالها للحصول على تعويض تقاعدي ضخم من «رينو»، قائلين إن شركة صناعة السيارات الفرنسية لم تمنحهم الوقت الكافي لإعداد ملفاتهم. وتجاوبت المحكمة في بولونيه بيانكور قرب مقر «رينو» في ضاحية باريس مع طلب المحامين، وحددت جلسة استماع في 17 ‏‏إبريل. (أ.ف.ب)

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