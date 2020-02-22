«تيسلا» تتقدم في قائمة أفضل علامـات المركبات فــي أمريكــا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساهم تحسّن جودة سيارات «موديل 3» في تقدم شركة «تيسلا» على قائمة مؤسسة «كونسومر ريبورتس» لعلامات شركات السيارات في الولايات المتحدة. وقفزت الشركة التي يديرها أيلون ماسك، 8 مراتب إلى المركز ال 11 في قائمة أفضل العلامات التجارية للسيارات، والتي تحلل البيانات عن شركات السيارات واختبارات أمان المركبات.
واعتبرت سيارة «موديل 3» من بين أفضل اختيارات المركبات الكهربائية بين المستهلكين، والتي يتراوح سعرها بين 45 ألف دولار، و55 ألف دولار.
وصنفت شركة «بورش» أفضل علامة تجارية للسيارات هذا العام، تلتها «جنيسيس»، ثم «سوبارو» و«مازدا»، في حين كانت «فيات» أسوأ علامة تجارية في القائمة. (وكالات)
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