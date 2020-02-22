شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النشاط الصناعي في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الشهر الجاري، مع تعويض تعافي القطاع الصناعي من الهبوط في أداء الخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «ماركت» للأبحاث، أمس الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً استقر في الشهر الحالي عند 53.3 نقطة، وهي نفس مستويات يناير الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة إلى 51.9 نقطة خلال شهر فبراير /‏‏ شباط الجاري بالقراءة الأولية، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، مقابل 50 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في المملكة المتحدة سوف يتراجع إلى 49.7 نقطة خلال الشهر الجاري.

وشهد نمو الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة أسرع وتيرة في 10 أشهر، مع انتهاء حالة عدم اليقين السياسي في أعقاب نتائج الانتخابات العامة المبكرة في البلاد، والتي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية برلمانية.

ولكن على الجانب الآخر، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.3 نقطة خلال الشهر الجاري، وهو أدنى مستوى في شهرين، مقابل 53.9 نقطة في الشهر الماضي.

وجاء الأداء السلبي لقطاع الخدمات بفعل اضطرابات سلاسل التوريد مع أزمة فيروس كورونا في الصين.

وأبلغت العديد من الشركات في القطاع الخدمي أن فيروس كورونا أثر سلباً في حجوزات خارجية، وتسبب في إلغاء بعض الطلبيات من عملاء في آسيا، وخاصة في الصين.

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من جهة أخرى، سجلت الموازنة العامة في المملكة المتحدة فائضاً أقل من التوقعات خلال الشهر الأول من العام الحالي، مع ارتفاع الإنفاق بوتيرة تتجاوز الإيرادات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أمس الجمعة، أن فائض موازنة القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 9.8 مليار جنيه إسترليني في يناير/‏‏ كانون الثاني وهو أقل بنحو 2.1 مليار إسترليني عند المقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.

ويعني ذلك أن القطاع الحكومي أنفق أموالاً أقل من الإيرادات التي تلقاها في هيئة ضرائب وغيرها من الإيرادات.

وعادة ما يشهد شهر يناير/‏‏كانون الثاني فائضاً في الموازنة البريطانية كل عام بسبب تلقي ضريبة الدخل ذاتية التقييم.

وجاء فائض الموازنة البريطانية بدعم تحقيق الحكومة المركزية فائضاً بقيمة 11.9 مليار إسترليني في الشهر الماضي، بينما سجلت الحكومات المحلية والشركات العامة عجزاً 2.4 و0.2 مليار إسترليني على الترتيب. وأظهرت البيانات ارتفاع عوائد الحكومة المركزية بنسبة 3.4% لتسجل 82.8 مليار إسترليني في يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي، منها 65.6 مليار عوائد ضريبية.

في حيت زاد الإنفاق الحكومي البريطاني إلى 68.3 مليار إسترليني، بزيادة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبالنظر إلى العام المالي الحالي حتى الآن (الفترة من إبريل/‏‏نيسان 2019 وحتى يناير/‏‏كانون الثاني 2020)، فإنه سجل عجزاً بقيمة 44.8 مليار جنيه إسترليني بزيادة 5.8 مليار إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن صافي ديون القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام في نهاية يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي بلغ 1.798 تريليون إسترليني أو 79.6% نسبة للناتج المحلي الإجمالي بزيادة 41.4 مليار دولار عن يناير/‏‏ كانون الثاني 2019.