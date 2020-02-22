الذهب يرتفع متجهاً لأفضل أداء أسبوعي خلال شهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات، أمس الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1641.90 دولار للأوقية (الأونصة)؛ ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير/‏‏‏‏كانون الثاني، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.40 دولار.

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وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني بقوة، أمس الجمعة، مع عودة المتعاملين مجدداً إلى شراء العملة؛ بعد أن شهدت أسوأ أداء لأربعة أيام في أكثر من عامين.

وخسرت العملة اليابانية 2% مقابل الدولار في اليومين الماضيين وحدهما؛ إذ انتشرت المخاوف بشأن تأثير فيروس «كورونا» على آسيا؛ لكن اندفاعها المبكر في لندن رفعها بنسبة 0.5% خلال الجلسة إلى 111.5 ين.

وتراجع اليورو قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات، وجرى تداول الدولار الأسترالي عند أقل مستوى في 11 عاماً بواقع 0.66 دولار أمريكي أثناء الليل، وقبع اليوان الصيني الذي تتم إدارته في نطاق محدود عند أدنى مستوى في شهرين بواقع 7.0286 للدولار. (وكالات)