الأسهم تتماسك في أسبوع الشراء الانتقائي بارتفاع «العقار» و«اتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

امتصت أسهم العقار جزءاً من ضغوط البنوك، وتماسكت بمؤشرات أسواق المال المحلية في التعاملات الأسبوعية، التي تباينت فيها توجهات المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وسط عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع 0.14%، فيما سجل مؤشر «أبوظبي» تراجعاً هامشياً 0.09% مع ارتفاع معظم أسهم العقار في السوقين، لاسيما «إعمار العقارية»، و«الدار»، و«اتصالات»

وفي الوقت الذي اتجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي خلال أسبوع، وبصافي استثمار لم يتجاوز 15.3 مليون درهم كمحصلة شراء، فقد اتجهوا نحو التسييل، بأبوظبي، ب101 مليون درهم محصلة بيع.

حصدت الأسهم سيولة أسبوعية قدرها 1.74 مليار درهم، منها 926.77 مليون درهم في دبي، و811.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.12 مليار سهم، توزعت بواقع 868.97 مليون سهم في دبي، و252.24 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 18.4 ألف صفقة.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع عند مستوى 2737.5 نقطة، مع ارتفاع رئيسي من قطاع العقار، رغم تراجع المؤشرات القطاعية للبنوك والاستثمار والنقل.

وزاد قطاع العقار 1.4% معززاً بمكاسب «إعمار العقارية» 0.52%، و«إعمار للتطوير» 2.86%، و«الاتحاد العقارية» 14.29%، و«داماك» 3.26%، و«ديار» 5.92%، و«أرابتك» 10.07%.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك 0.63% إثر انخفاض «دبي الإسلامي» 0.35%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.52%.

وتراجع قطاع الاستثمار على نحو طفيف 0.06% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 0.75%، و«شعاع كابيتال» 0.62%، أمام ارتفاع «سوق دبي المالي» 2.27%.

وهبط قطاع النقل 0.22% بعد هبوط «أرامكس» 1.96%، في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 1.29%، و«الخليج للملاحة» 2.42%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو هامشي في أسبوع عند مستوى 5033.15 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والخدمات في مقابل ارتفاع بقية المؤشرات القطاعية.

وهبط قطاع البنوك 0.89% إثر هبوط «أبوظبي الأول» 1.22%، و«أبوظبي التجاري» 0.52%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.06%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 1.13% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. كما ارتفع قطاع العقار 1.17% بفعل ارتفاع «الدار» 0.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.12%.

وزاد قطاع الطاقة 0.46% نتيجة ارتفاع «طاقة» 6.76%، و«أدنوك للتوزيع» 2%، فيما نزل «دانة غاز» 1.85%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.12% مع ارتفاع «إشراق» 4.47%، و«الواحة كابيتال» 3.26%.

توجه السيولة

وفي ما يتعلق بالتداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، ظلت الهيمنة ل«أبوظبي الأول» ب203.24 مليون درهم، مغلقاً عند 14.62 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بلغت 91.45 مليون درهم ليغلق عند 16.18 درهم، ثم «طيران أبوظبي» بتداولات بلغت 88.3 مليون درهم، واقفل عند 3.05 درهم.

وفي سوق دبي، برز «أرامكس» كأكثر سهم تداولاً من حيث القيمة في أسبوع ب163.3 مليون درهم، مغلقاً عند 3.5 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 136 مليون درهم، ليغلق عند 5.67 درهم، ثم «إعمار العقارية» الذي اجتذب 135.94 مليون درهم، وأقفل عند 3.89 درهم.

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الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «أبوظبي الوطنية للتكافل» الارتفاع الأكثر في أسبوع بأبوظبي بنسبة 14.41% ليغلق عند 3.89 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن»، وارتفع 13.01% مغلقاً عند 2.78 درهم، ثم «أبوظبي لمواد البناء»، وزاد 12.06% مقفلاً سعره عند 0.353 درهم.

وفي المقابل، جاء التراجع الأكثر ل«أسمنت الخليج» بنسبة 12.37% مغلقاً عند 0.51 درهم، تلاه في الانخفاض «الخليج الاستثمارية» وبنسبة 9.6% عند 1.13 درهم.

وعلى صعيد الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، كانت المقدمة ل«المصرف الخليجي التجاري» بصعوده 28.72% إلى 0.511 درهم، ثم «الرمز كوربوريشن»، وزاد 14.58% إلى 0.723 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» مع ارتفاعه 14.29% عند 0.216 درهم.

وبالعكس، تراجع «مجموعة السلام القابضة» 4.05% عند 0.355 درهم، ثم «المدينة للتمويل»، وهبط 2.63% ليغلق عند 0.185 درهم، تلاه «أرامكس» 1.96% وأقفل عند 3.5 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 280.3 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 280.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 220 ألف درهم فقط، محصلة بيع العرب، و178.86 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و101.23 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 83.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و67.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 83.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و76.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في أسبوع على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، و«إشراق»، و«اتصالات»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سيراميك رأس الخيمة»، و«أرامكس»، و«الدار»، و«الاتحاد العقارية».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل قيامها نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 15.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 15.8 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة بيع.