مخاوف «كورونا» تزيد الطلب على السندات الحكومية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت عوائد السندات الحكومية في الاقتصادات الكبرى، أمس الجمعة، مع تزايد المخاوف حيال أثر انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي. وتراجع العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.488%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/‏أيلول، كما انخفضت عوائد السندات الأسترالية بمقدار 6 نقاط أساس لتهبط إلى 0.934%، وهبط العائد على الديون اليابانية لآجل 10 سنوات إلى سالب 0.061%، وانخفض العائد على السندات السيادية الصينية لتسجل 2.912%.



..وصندوق النقد يستبعد دقة أرقام تأثير «الفيروس» في النمو العالمي حالياً



قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الخميس، إنه من السابق لأوانه الإعلان عن توقعات دقيقة للنمو الاقتصادي في الصين والعالم في 2020 عقب تفشي فيروس كورونا. وأبلغت جورجيفا مؤتمراً صحفياً في الرباط، أن صندوق النقد ما زال يراجع توقعاته للنمو في الصين، بينما يفحص تأثير الوباء في الاقتصاد العالمي. وبحثت في الرباط الاستعدادات لاجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي ستعقد في أكتوبر 2021 في مراكش.(رويترز)