شكرا لقرائتكم خبر عن " التصديرى": 23 شهر مهلة للتعامل على نفس شروط الاتحاد الأوروبى مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى النجارى ، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن انجلترا وضعت اتفاق للسير بنفس الإجراءات فى عمليات التبادل التجارى مع الدول الأخرى والتى كانت مطبقة فى بنود الاتحاد الأوروبى قبل خروجها، وأن الاتفاق بنفس الشروط سيستمر لمدة 23 شهرا، يبدأ من يناير العام الجارى2020.

وأضاف النجارى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن انجلترا من أفضل الأسواق الأوروبية المستوردة للسلع الزراعية من مصر، حيث نصدر لها ما يقرب من 50 ألف طن من الفراولة، كما تعتبر أكبر سوق لاستيراد البطاطس المصرية، بالإضافة إلى البصل الأحمر والأخضر، والفلفل الألوان، والفاصوليا الخضراء، والموالح من البرتقال والليمون، بالإضافة إلى الرمان أيضا.

وفى نفس السياق ، قالت منار نصر ،المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية إلى بريطانيا خلال عام 2019 الماضى قبل خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبى يناير الجارى بلغت 33.4 مليون دولار، موضحة أن بريطانيا هى سادس أكبر دولة فى أوروبا نصدر لها صناعات غذائية بعد إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وهولندا وفرنسا.

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وأضافت نصر، لـ"الخليج 365"، أن 90% من شروط التصدير لبريطانيا بعد استقلالها من الاتحاد الأوروبى ستكون مثل الشروط الموضوعة فى اتفاقية التصدير مع الاتحاد الأوروبى من قبل، ولن يكون هناك أي اختلافات فى عمليات التبادل التجارى معها، لافتة إلى أنه اعتبارا من فبراير الجارى يتم الاتفاق على طرق التعاقد على التصدير الجديدة التي تحتاجها بريطانيا من مصر في مختلف الصناعات الغذائية.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر إلى بريطانيا تتنوع بين مختلف السلع ومن أبرزها خلال عام 2019، محضرات فاكهة بقيمة 11.1 مليون دولار والتي استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة صادرات الصناعات الغذائية العام الماضى، وجاءت في المرتبة الثانية الزيوت عطرية بقيمة 5.4 مليون دولار، وتلتها "شحوم ودهون " بنحو 5.2 مليون دولار، وبذور وثمار زيتية بنحو 2.8 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 2 مليون دولار ، فراولة مجمدة بقيمة 1.2 مليون دولار، "مولاس" بنحو 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى شيكولاتة بقيمة مليون دولار، و"بن" مصنع بنحو 770 ألف دولار.