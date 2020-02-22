شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ويلز فارجو" يرتفع بعد إسدال الستار على فضيحة الحسابات في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ويلز فارجو" خلال تعاملات الجمعة مدعوما بانباء التوصل إلى تسوية لفضيحة مصرفية تورط فيها البنك الأمريكي على مدار سنوات.



وأكد "ويلز فارجو" التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة لتسوية الفضيحة المصرفية، وذلك بموافقة البنك على دفع ثلاثة مليارات دولار.

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وكان "ويلز فارجو" قد تورط في فضيحة فتح حسابات مصرفية للعملاء دون إذنهم وأسفرت عن الإطاحة بعدد من قياداته المصرفية سواء من مناصبهم أو بالتحقيق معهم أمام الكونجرس الأمريكي والجهات القضائية.



وصرح المدير التنفيذي لـ"ويلز فارجو"شارلي تشارف" بأن التسوية التي تم التوصل إليها تتعلن نهاية فصل سلبي من تاريخ البنك مشددا على وجود ضمانات وشروط لعدم تكرار هذه الممارسات التي جرت بين عامي 2002 و2016.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ويلز فارجو" بنسبة 0.7% مغلقا جلسة الجمعة عند 47.70 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 47.8 دولار وأقل سعر عند 47.1 دولار.