شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق: تراجع أسعار القمح والفول والذرة..واستقرار الدقيق والأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجارى، إذ تراجعت أسعار القمح والفول والذرة والصويا، واستقرت أسعار الدقيق والردة والأرز والكسب والعلف، وبالنسبة للمعادن، ارتفعت أسعار الحديد والذهب، واستقرت أسعار الألومنيوم والنحاس، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 11.5 أوكرانى 3770 جنيه / طن صب أرضه وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :قمح 11.5 أوكرانى 3770 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 روسى 3800 جنيه / طن صب أرضه قمح 13.5 روسى 3850 جنيه/طن صب أرضه قمح 14.5 روسى 4100 جنيه / طن صب أرضه دقيق -24 4600 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4700 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق مخبوزات فاخر 32.5/50 كيلو 6800 جنيه/طن ردة محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 4300 جنيه / طن معبأ أرض أرز شعير رفيع 4000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7350 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5850 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 14000 جنيه / طن صب أرضه زيت أولينRBD 11800 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 12500 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 14800 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 7800 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – رفيع 25500 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض 18500 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى 9500 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 7500 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى سورتكس 9000 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى جديد 10000 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3440 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 3080 جنيه / طن صب أرضه ذرة بلغارى/رومانى 3100 جنيه/طن صب أرضه نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6700 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 6200 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6000 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements صويا 44 5650 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6700 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 4600 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 10250 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 10100 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3350 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4550 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي تسمين سوبر 23% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 5950 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 5700 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 26 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 32 جنيه / كيلو

أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى: أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى: حديد 9950 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 4600 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 46300 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 53500 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 55600 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 99500 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 106500 جنيه / طن أرضه الأسمنت 790 جنيه / طن أرضه يوريا 4400 جنيه / طن النترات 4350 جنيه / طن فوسفات ناعم 1500 جنيه / طن فوسفات خشن 1600 جنيه / طن الذهب - 18 600 جنيه / جرام الذهب - 21 700 جنيه / جرام الذهب - 24 800 جنيه / جرام الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5594 جنيه الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.56/15.66 جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسواق: تراجع أسعار القمح والفول والذرة..واستقرار الدقيق والأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.