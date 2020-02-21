شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مرتفعة وتحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة مدعومة بالطلب من جانب المستثمرين على الملاذات الآمنة وتجنب أصول المخاطرة في ظل تزايدة المخاوف بشأن عدم احتواء فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات في يوم واحد بالفيروس بنحو 118 حالة إلى 2250 حالة بينما أصيبب ما يقرب من 76 ألفاً، كما كشفت إيطاليا عن عدد من الإصابات وظهور إصابات في دول أخرى.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.



كان الاحتياطي الاتحادي قد كشف في محضر اجتماع الشهر الماضي عن تفاؤله حيال الاقتصاد الأمريكي مع قوة سوق العمل واتجاه التضخم نحو المستهدف.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.1 سنت إلىى 18.53 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 4.5% هي الأكبر منذ أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر عند18.625 دولار وأقل سعر عند 18.335 دولار.