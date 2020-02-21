شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بحوالي 2% محققاً مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة مدعوما بالطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل تفاقم الأزمة بشأن انتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.



وفي ذات السياق، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.

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وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات بكورونا بنحو 118 حالة اليوم فقط لتصل إلى 2250 حالة بينما أصيب ما يقرب من 76 ألفا آخرين.



وبدأ القلق يتسرب لدى منظمة الصحة العالمية بشأن عدم القدرة حتى الآن على احتواء كورونا، بل إن عدد الإصابات ووتيرة التفشي في زيادة مستمرة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.8% أو بنحو 28.3 دولار إلى 1648.8 دولار للأوقية، وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وسجل أعلى سعر اليووم عند 1652.1 دولار وأقل سعر عند 1621.6 دولار.