شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعم من بيانات اقتصادية قوية في المملكة المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة مدعوما بصدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى ضعف العملة الأمريكية مما خفف الضغوط على نظيراتها.



وكشفت بيانات حكومية صادرة يوم الجمعة عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة ارتفع إلى 51.9 نقطة خلال الشهر الجاري بينما توقع محللون تحقيق القراءة 49.7 نقطة من 50 نقطة في يناير/كانون الثاني.

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وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني إلى 53.3 نقطة من 53.9 نقطة في الشهر الماضي فيما توقع محللون القراءة 53.4 نقطة.



ولا تزال الأسواق العالمية في ترقب لأبرز التطورات بشأن فيروس "كورونا" مع زيادة وتيرة انتشاره مجددا في الصين وظهور حالات إصابة في دول أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2965، وسجل اعلى سعر اليوم عند 1.2982 وأقل سعر عند 1.2874.