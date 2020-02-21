شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليختبر المقاومة المحورية 1.0860، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات دون هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تتواجد عند 1.0760 ثم 1.0680.

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