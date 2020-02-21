شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالارتفاع ليبتعد عن مستوى 1625.00 ويبدأ اختبار حاجز 1650.00 دولار، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1668.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1611.20 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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