شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 21-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 21-2-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء فى السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية، وبلغت موازنة خالدة خلال العام المالى 2020/2021 تستهدف زيادة فى الاستثمارات التى سيتم ضخها وتقدر بقيمة 792 مليون دولار كاشفا عن خطة لحفر 80 بئرا خلال العام بواقع 29 بئرا استكشافيا و 51 بئرا تنموياً.

مصر تبدأ إجراءات طرح أول سندات حكومية دولية خضراء

بدأت وزارة المالية، الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء فى السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادى لمصر فى تبنى سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي: «Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole»، من بين 17 عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التى تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديرى عمليات الطرح»، واختيار كل من: «HSBC،Credit Agricole »، ليقوما بدور مستشار هيكلى للطرح على النحو الذى يُسهم فى صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع فى استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

792 مليون دولار استثمارات "خالدة" لحفر 80 بئراً خلال عام

قال المهندس سمير عبادى رئيس شركة خالدة للبترول أن موازنة العام المالى 2020/2021 تستهدف زيادة فى الاستثمارات التى سيتم ضخها وتقدر بقيمة 792 مليون دولار كاشفا عن خطة لحفر 80 بئرا خلال العام بواقع 29 بئرا استكشافيا و 51 بئرا تنمويا إلى جانب عمليات إكمال وإعادة إكمال الآبار بهدف تحقيق معدلات إنتاج تقدر بنحو 150 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا و 715 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يومياً إلى جانب 1357 برميل من البوتاجاز.

وأضاف "عبادى"، أن خالدة تدرس تنفيذ برنامج للمسح السيزمي لمنطقتى خالدة القديمة وشرق شوشان للوقوف على الفرص البترولية بهما، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيتحدد فى ضوء نتائج إعادة معالجة البيانات السيزمية التى سيتم تنفيذها لمساحة تزيد عن 4 آلاف كيلو متر مربع.

Advertisements

مؤشر النيل بالبورصة المصرية يصعد خلال الأسبوع المنتهى

خالفت بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، وحققت صعوداً بنسبة 2.96% للأسبوع الثانى على التوالي، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

خسائر شركات السياحة الروسية بسبب "كورونا"

تقدم اتحاد شركات السياحة الروسية، بطلب إلى الحكومة الروسية لتقديم مساعدات بقيمة 590 مليون روبل (نحو 9.36 مليون دولار) لتعويض الخسائر التى تكبدتها بسبب تفشى فيروس كورونا والذى أدى إلى تراجع النقل الجوى والسياحة فى العالم.

وأوضح اتحاد شركات السياحة الروسية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن المبلغ عبارة عن خسائر مباشرة لحقت بشركات السياحية الروسية بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، حيث اضطرت شركات السياحة الروسية لإلغاء برامج سياحية لصينيين بقيمة 450 مليون روبل، بالإضافة لفقدان هذه الشركات أرباحا متوقعة بقيمة 140 مليون روبل.