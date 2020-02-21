شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز" تعلن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا بشكل طفيف هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات الاممتحدة بحفار واحد إلى 679 خلال الأسبوع الجاري.

واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 110 حفارات دون تغيير، بينما ارتفع إجمالي حفارات النفط والغاز معا بحفار واحد إلى 791.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بيكر هيوز" تعلن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا بشكل طفيف هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.