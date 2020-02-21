شكرا لقرائتكم خبر عن "ويست تكساس" يبقي على خسائره..و"برنت" ينخفض 1.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل تفاقم القلق مرة أخرى بشان انتشار فيروس "كورونا" في الصين وظهور المزيد من الحالات في عدد من الدول حول العالم.



ونشادت منظمة الصحة العالمية الدول لاتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء كورونا قبل خروج المرض عن السيطرة.



ومن جانبها، أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 2250 شخصا وإصابة ما يقرب من 47 ألف حالة في البلاد، كما سجلت إيطاليا أكثر من عشر حالات إصابة شمال البلاد.

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وسوف تعلن بعد قليل شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.8 دولار وأقل سعر عند 52.5 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.5% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.