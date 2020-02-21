شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع عقب تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات الجمعة عقب تصريحات إيجابية أدلى رئيس البنك المركزي "أدريان أور" بشأن حالة الاقتصاد المحلي.



وذكر "أور" أن اللجنة المالية والإنفاق في البنك المركزي أكدت مرونة الاقتصاد النيوزلندي ومدى صموده في مواجهة أي ضعف يعتري نمو الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين المتزايدة.



وأضاف "أور" أن السياسة النقدية في حالة جيدة ولا داعي لتغييرها في الوقت الحالي نتيجة ثبات التضخم داخل النطاق المستهدف كما أن سوق العمل ووتيرة التوظيف لا يزال قويين وأعلى من التوقعات.

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وأشار إلى أن البنك المركزي النيووزلندي يتفهم بشكل جيد تحديات السياسة النقدية والاقتصاد وسوف يتم طرح خطط حول النهج المستقبلي للسياسة النقدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وفي ذات السياق، أكد "أور" متابعة البنك المركزي النيوزلندي للتطورات بشأن انتشار فيروس "كورونا" في الصين ودول آسيوية أخرى ومدى تأثيره.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.635، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6357 وأقل سعر عند 0.6303.