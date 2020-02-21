شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية بفعل "شركات التكنولوجيا" والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تراجع إذ دفعتها أسهم شركات التكنولوجيا للانخفاض لليوم الثاني على التوالي بعد أن حدا ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وغيرها بالمستثمرين للتوجه نحو الأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب والسندات الحكومية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 73.45 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 29146.53 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعًا 12.73 نقطة أو 0.38 بالمئة ليسجل 3360.50 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 42.95 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 9708.01 نقطة.