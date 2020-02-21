شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبي لأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع خام برنت 1.65 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 57.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1442 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 1.25 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.63 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قبل الموعد المقرر.
وتكبح المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار منذ عدة سنوات ويتوقع العديد من المحللين تمديد قيود الإنتاج أو تعميقها.
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