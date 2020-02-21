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معمل الفاضلي يرفع إمدادات المملكة لـ 12.2 مليار قدم مكعبة من الغاز بحلول 2021

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الظهران

سيرفع معمل الفاضلي العملاق مستوى إمدادات المملكة الإنتاجية من الغاز إلى 12.2 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع في اليوم بحلول 2021.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، على هامش جولة في مرافق المعمل، إن الكفاءات التي تعمل في المعمل تعكس دور الشركة في تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية، بمعايير عالمية لتلبية المتطلبات الفنية والإدارية والتشغيلية في مختلف قطاعات الإنتاج.

وأوضح أن المعمل يعزز التأثير الكبير لأرامكو السعودية وريادتها على مستوى زيادة إمدادات الغاز وتقليل الانبعاثات، مبينا أنه أول معمل يستخدم الغاز الطبيعي ذا المحتوى الحراري المنخفض في تشغيل محطة كهرباء مستقلة.

وأكد أن تعرفة الطاقة اللازمة للمشروع هي أقل تعرفة على الإطلاق، ونتج عن هذه التحسينات وفورات ضخمة في التكلفة الرأسمالية وتكاليف التشغيل السنوية. كما أن معمل غاز الفاضلي حقق أيضا مستوى متميزا من المحتوى المحلي في إنشائه، ويتميز بيئيا بتقنياته المتطورة التي تحقق أقصى معدل لاستخلاص الكبريت بنسبة 99.9% ما يساعد في حماية جودة الهواء.

وأضاف الناصر، أن المعمل يعد أحد أحدث منشآت معالجة الغاز، والتي تعد مفخرة وطنية وإضافة مهمة لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، من خلال ما تضمنته من تقنيات جديدة وأساليب مبتكرة تعزز الأداء التشغيلي والبيئي، وفي الوقت نفسه تسهم بدور كبير في رفع طاقة معالجة وإمدادات الغاز بما يدعم أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث يتوقع أن ترتفع طاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة من 15.5 إلى 18 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وتابع، بعد الانتهاء من العمل، سيصبح معمل الغاز في الفاضلي عنصرا رئيسا في شبكة الغاز الرئيسة في المملكة، ليرفع من مستوى الإمدادات الحالية من 8.8 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع كما في عام 2015 إلى 12.2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2021.

ويرتكز الأداء التشغيلي في المعمل على العديد من المزايا التي يسبق بها غيره من المعامل، إذ يعد الشاحن التوربيني للمعمل هو الأول من نوعه في العالم، وقد سبق تشغيله في عرض عملي تجريبي بداية 2015. وستقلل هذه التقنية من استهلاك الطاقة أكثر من 60 جيجاوات في السنة، ويخفف من مجموع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي ينتجها المعمل إلى أقل من 60 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام.

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زيادة احتياطيات الغاز

ومع تزايد الطلب المحلي والدولي على الغاز، تتوقع أرامكو السعودية استمرار زيادة احتياطياتها من الغاز من خلال اكتشاف حقول جديدة، وإضافة مكامن جديدة في الحقول الموجودة وتحديد المكامن والحقول القائمة وإعادة تقييمها.

ويواكب توسع الشركة في أعمال الغاز الرؤية الوطنية الطموحة لزيادة إمدادات الغاز المحلية وتوفير مادة وسيطة إضافية، وذلك بأقل الانبعاثات الناتجة من أعمال الحرق، وذلك في ظل التزام أرامكو السعودية طوال 40 عاما بتلبية الطلب المحلي للغاز الذي يستخدم في توليد الكهرباء، والعديد من الصناعات مثل: الصلب، الألومنيوم، والبتروكيميائيات وتحلية المياه.

رفع طاقة المعالجة

ومن المتوقع أن يرفع معمل الغاز الجديد في الفاضلي طاقة معالجة الغاز بمقدار ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الحصباة، وإلى نصف مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الخرسانية. وتتسم هذه الحقول بمكامن عالية الإنتاجية تم تطويرها باستخدام آخر ما توصلت إليه تقنيات الحفر والإنتاج وإدارة المكامن، وأسهمت بشكل ملحوظ في تقليل التكلفة الرأسمالية للمشروع.

وبطاقة معالجة تبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، يعالج معمل الغاز في الفاضلي الغاز القادم من الحقول البرية والبحرية، ويمد شبكة الغاز الرئيسة بمقدار 1.57 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، إضافة إلى 470 مليون قدم مكعبة في اليوم من الغاز ذي المحتوى الحراري المنخفض إلى شركة فاضلي لتوليد الطاقة. وسيكون معمل الغاز في الفاضلي أول معمل لأرامكو السعودية يعالج الغاز غير المصاحب من الحقول البرية والبحرية معا.

إنتاج الكهرباء والماء

وسيكون أول معمل يستخدم الغاز الطبيعي ذا المحتوى الحراري المنخفض في تشغيل محطة كهرباء مستقلة مع إمكانية التحول إلى غاز البيع حسب الحاجة. وهذه المرونة ستمكن الشركة من توليد الكهرباء من غاز منخفض القيمة وزيادة الإمدادات إلى شبكة الغاز الرئيسة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الكهرباء التي تعمل بنظام «الإنتاج المزدوج» 1500 ميجاوات سيتم إمدادها إلى الشبكة الوطنية شاملة 250 ميجاوات لمعمل الغاز. وتعادل الكهرباء التي سيولدها المعمل استهلاك 1.4 مليون شخص. كما يتوقع أن ينتج المعمل أيضا 1447 طنا في الساعة من البخار، و768.8 طنا في الساعة من الماء سيتم إمدادها إلى أرامكو السعودية.