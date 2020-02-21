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منصة للفرص الاستثمارية في 10 قطاعات بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

أطلقت غرفة جدة منصة الفرص الاستثمارية، والتي تضم 10 قطاعات ترصد الفرص الواعدة في مدينة جدة وتتميز بها بنيتها الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار مبادراتها الحالية والمستقبلية لخدمة مجتمع الأعمال في خطوة لجذب رؤوس الأموال داخليا وخارجيا، وبناء الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ذات القيمة المضافة لدفع عجلة التنمية بمحافظة جدة ورسم الخارطة الاستثمارية لها.

وأوضحت الغرفة أنه اختيرت الفرص الاستثمارية في ظل ما تتمتع به محافظة جدة من مقومات عدة، أبرزها أنها بوابة الحرمين الشريفين، إضافة إلى أهمية موقعها كميناء حيوي على ساحل البحر الأحمر يستوعب الجزء الأكبر من إجمالي التجارة الدولية للمملكة، كما يوجد فيها عدد كبير من الشركات الكبرى القائمة، فضلا عن تنوع الأنماط الاستهلاكية والقدرة الشرائية الكبيرة.

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وتضم المنصة التي تعد واحدة من أكبر المنصات الالكترونية على مستوى الغرف السعودية عددا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل قطاعات التجارة والخدمات، والصناعات التحويلية، وخدمات السياحة والسفر، والترفيه، وخدمات النقل والمواصلات، والتي قام القطاع الخاص بالاستثمار بها وحققت عوائد جيدة خلال السنوات السابقة، مما سيسهم في دعم الناتج المحلي وفق ما تنشده رؤية المملكة 2030.

وخصصت المنصة الالكترونية حيزا للفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات من بينها الخدمات التعليمية والتدريب، والخدمات الصحية والاجتماعية، والطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن تسهل هذه المبادرة طرح الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي وجذب المستثمرين، تجاه ما تملكه محافظة جدة من إمكانات استثمارية كبرى.

فرص استثمارية في 10 قطاعات: