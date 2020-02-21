شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ريبسول: إنتاجنا في فنزويلا 50 ألف برميل من النفط يوميا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خوسو جون إماز، الرئيس التنفيذى لشركة ريبسول فى فنزويلا، إن "إنتاج شركة ريبسول فى فنزويلا يبلغ 50 ألف برميل من النفط يوميا، و30 ألف يأتون من الغاز و20 ألف من النفط، حسبما قالت صحيفة "النافيو" المكسيكية.

وكشف إماز أن الإنتاج فى فنزويلا فى تراجع بسبب التحرك الأمريكى ضد فنزويلا، بسبب العقوبات التى فرضتها واشنطن ضد كاراكاس.

وقال إماز إن "الهدف الرئيسى لشركة ريبسول هو حماية وضع العمال وضمان السلامة والتشغيل فى فنزويلا، وأضاف أن الأولوية الثانية هى الحفاظ على موقف ثابت للنفط وهو 2.7 مليار يورو".

وقدمت شركة ريبسول النتائج أمس الخميس، وأعلنت أن الخسائر العالمية وصلت بقيمة 3816 مليون يورو عن مخصص قدره 6100 مليون، نتيجة لضعف الأصول، وتأمل الشركة في تحسين الكفاءة وستقدم المزيد من التفاصيل عن خططها فى 5 مايو القادم ، عندما ستكشف المسار الاستراتيجى الجديد.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تراجع الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا فى الصين، فى حين شحت الإمدادات مع تحرك الولايات المتحدة لحجب المزيد من الخام الفنزويلى عن السوق.

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وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 59.12 دولار للبرميل، مرتفعا 1.37 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة. وأغلق الخام الأمريكى على 53.29 دولار، بزيادة 1.24 دولار أو 2.4 %.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس فى الصين لليوم الثانى، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا تتوافر بيانات كافية لمعرفة إن كان الوباء قيد الاحتواء.

وسجلت الأسهم الأمريكية مستويات مرتفعة جديدة توقعا لإجراءات تحفيز اقتصادى من الصين في مواجهة تداعيات الفيروس.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال فى نيويورك، "يبدو أن سوق النفط تحاول مواكبة سوق الأسهم وتجاوز فيروس كورونا أو تجاهله".