شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تخفض تصنيف لبنان إلى ‭CA‬ وتغير النظرة المستقبلية لمستقرة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز، تصنيف حكومة لبنان إلى ‭‭CA‬‬ من ‭‭CAA2‬‬ والنظرة المستقبلية إلى مستقرة، وعزت القرار إلى توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح فى ظل أى إعادة هيكلة للدين الحكومي.

وتفاقم الانكماش الاقتصادى والمالى بما يقوض استدامة ربط الليرة اللبنانية ينبئ بإعادة هيكلة الدين الحكومى فى المدى القريب، كما أن الانكماش العميق للاقتصاد اللبنانى من المرجح أن يستمر.

وتوقعات لبنان تتماشى مع آفاق توافر تمويل خارجى بدعم من مشاركة صندوق النقد الدولى التى يقوضها السجل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان وجاري نقل الحالة المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري وفق ما ذكرته فضائية العربية.

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وكانت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أعلنت اليوم الجمعة أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" ،حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانغ ويونان وبلدية تشونجتشينج.

وأضافت اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.