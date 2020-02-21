شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى أدنى مستوى في 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الجاري إلى أدنى مستوى في ستة أشه في ظل استمرار أزمة "كورونا".

وكشفت بيانات "آي إتش سي ماركيت" عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 50.8 نقطة في الشهر الجاري، وعو المستوى الأدنى منذ أغسطس/آب عام 2019، وذلك مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل القراءة 51.5 نقطة.

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