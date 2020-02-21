شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط في مواجهة تجدد الضبابية حول فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع خام برنت 1.65 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 57.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1442 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 1.25 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.63 دولار للبرميل.
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