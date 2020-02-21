شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مواقف المملكة بمؤسسة ( Korber ) الألمانية والان نبدء بالتفاصيل
وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوجه الاتفاق بين السياسات الخارجية الأوروبية والمملكة والتحديات المشتركة.
واستعرض سموه مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.
كما تطرق سموه للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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