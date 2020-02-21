شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يهبط أدنى 29 ألف نقطة في مستهل الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة في ظل متابعة المستثمرين لتطورات كورونا ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي والشركات ونتائجها خلال الربع السنوي الأول.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 2130 شخصا بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من 76 ألف شخص آخرين.

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هذا، وكانت "آبل قد ذكرت في بيان هذا الأسبوع بأنها لا تتوقع بلوغ هدفها بشأن تحقيق الإيرادات والأرباح خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري بسبب تأثير "كورونا".



وأضافت صانعة "آيفون" متاجرها تعود للعمل في الصين بشكل تدريجي لكن بوتيرة بطيئة في ظل ضعف الطلب وتقيد حركة المواطنين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل نحو 225 نقطة) إلى 28995 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 113 نقطة) إلى 9637 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 3340 نقطة.